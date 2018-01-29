РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 янв. Суд подмосковного Королева вынес обвинительный приговор в отношении банковской служащей, которая изготавливала поддельные платежные документы и снимала денежные средства со счетов умерших клиентов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Королевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы Ульяны Бовкун. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса РФ.

«Суд установил, что Бовкун, являясь банковской служащей, изготавливала поддельные платежные документы и снимала денежные средства со счетов умерших клиентов. Таким образом, ею было похищено около 200 тысяч рублей. С учетом ряда смягчающих обстоятельств, в том числе добровольного возмещения причиненного ущерба, суд назначил Бовкун наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, приговор вступил в законную силу.