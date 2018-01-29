РИАМО - 29 янв. Столичные следователи возбудили уголовное дело после по факту нарушения половой неприкосновенности малолетней девочки, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ряде СМИ 27 января была опубликована информация о том, что 13-летнюю девочку в Москве на так называемой «вписке» изнасиловали несколько человек. Происходящее зафиксировали на видео, а после того как опубликовали запись в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы.

«По данному факту в Главном следственном управлении СК России по городу Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», - сказала Иванова.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, добавила она.

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