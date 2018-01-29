РИАМО - 29 янв. По результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области за минувшую неделю в регионе устранили более 100 свалок и очаговых навалов мусора, всего устранено 754 нарушения чистоты, порядка и благоустройства, сообщила в понедельник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 108 выявленных свалок и очаговых навалов мусора», - сказала Витушева.

Она добавила, что также за это время 83 нарушителя парковки по выданным предписаниям освободили газоны от своих машин. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» по настоянию Госадмтехнадзора приведено в порядок 16 объектов теплоснабжения. Пресечено 29 нарушений тишины и покоя граждан, при проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по 15 фактам проведения работ без ордеров.

В том числе, в результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 43 объекта несанкционированных информационных материалов.

Кроме того, по словам Витушевой, к административной ответственности привлекли 53 администрации муниципальных образований региона, в том числе городских округов Рузский, Красногорск, Кашира, Наро-Фоминск, Подольск, Балашиха, Люберцы, Озеры, Зарайск, Луховицы, Коломенский округ и Химки, а также Ленинского, Щелковского, Пушкинского районов и 38 городских и сельских поселений.

Также начальник Госадмтехнадзора Московской области отметила, что за неделю Госадмтехнадзор решил вопросы по 687 обращениям граждан.