РИАМО – 29 янв. Министерство обороны РФ приняло на вооружение новейшие российские автоматы АК-12 и АК-15, созданные отечественным оружейным концерном «Калашников», передает в понедельник ТАСС.

«Решение принято по АК-12 и АК-15. Автоматы рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты», - говорится в сообщении пресс-службы концерна «Калашников».

Автоматы предназначены для боевой экипировки «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего». В нее входят несколько десятков элементов, в том числе девять единиц вооружения.

В прошлом году генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко сообщил, что испытания новейшего российского автомата АК-12 завершены, и концерн готов начать серийные поставки в 2018 году.

Разработка АК-12 калибра 5,45 миллиметра осуществлялась с 2011 года. Автомат АК-15 под калибр 7,62 миллиметра был представлен в 2016 году.