РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. За 2017 год на полигоне ТБО «Торбеево» в Люберцах собрали и сдали на переработку более 250 тонн шин, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ООО «Энит».

В понедельник в Люберцах прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию, на нем обсудили работу полигона ТБО в деревне Торбеево Люберец.

«Мы из привозимого мусора выбираем покрышки. Шины нельзя захоранивать. За прошлый год сдали почти 250 тонн покрышек», – сказал сотрудник организации, которая эксплуатирует полигон «Торбеево».

Он уточнил, что порядка 230 машин ежедневно принимает полигон «Торбеево».

«Каждая машина проходит через рамку радиационного контроля. Если вдруг превышение, срабатывает звонок, въезд машине отказывается. Бывает и такое, что привозят радиоактивные отходы, но мы их не принимаем. Сейчас министерством экологии региона внедряется новая система - АИС-отходы. С ее помощью ведется контроль за всеми мусоровозами, которые въезжают», – отметил сотрудник компании.

По его словам, на полигон везут твердые коммунальные отходы из Люберец, Раменского района, Лыткарина, Котельников, Дзержинского, Москвы. Полигон обслуживает 12 человек.

«Первая очередь полигона появилась в 1974 году, это была стихийная свалка на месте карьера завода. Народ вез сюда стихийно мусор. Администрация района приняла решение в 1994 году сделать официальный полигон. В 2013 году открыли вторую очередь – это котлован 6 гектаров. В 2016 году ее закрыли, открыли третью очередь. Вся свалка – это 25 гектаров. До 2019 года она должна быть заполнена. Почти 6 миллионов тонн может вместить полигон, сейчас она хранит 4,8 тонн», – пояснил сотрудник фирмы.

Он уточнил, что мусоровозы привозят мусор, скидывают его. По нему идет бульдозер весом 80 тонн, он уплотняет и разравнивает слои. Когда уровень слоя поднимается на два метра, везут грунт, пересыпают мусор толщиной 15-30 сантиметров, делается обваловка по периметру, насыпается 3-метровый земляной вал. Потом начинается заполнение следующей чаши.

«Нас постоянно проверяет природоохранная прокуратура, прокуратура Люберец, министерство экологии региона. Роспотребнадзор мониторит ежеквартально воздух, берут пробы воды. Следят, чтобы не было превышений», – заключил сотрудник организации.