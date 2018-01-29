РИАМО – 29 янв. По результатам жеребьевки песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в этом году в Португалии, исполнительница от России Юлия Самойлова будет выступать во втором полуфинале 10 мая, ее соперниками станут представители Австралии, Дании, Норвегии и других стран, сообщает в понедельник Газета.ru.

Первый полуфинал пройдет 8 мая, в нем примут участие 19 стран, в том числе Албания, Азербайджан, Белоруссия, Чехия, Эстония, Исландия, Израиль, Армения, Греция, Швейцария.

«Второй полуфинал запланирован на 10 мая, его участниками станут 18 стран. В первой половине на сцену выйдут представители Австралии, Дании, Норвегии, Молдавии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии и Нидерландов, во второй — артисты из Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции и Украины», - говорится в сообщении.

Российская певица Юлия Самойлова уже начала готовиться к конкурсу «Евровидение». В 2017 году она не смогла принять участие в песенном состязании, которое проходило в Киеве, из-за того, что украинские власти запретили ей въезд в страну.

«Евровидение» – международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза (EBU). Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей.