РИАМО - 29 янв. В подмосковных Бронницах нарушили порядок проведения аукциона на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «КМ Групп» на действия администрации города Бронницы и муниципального учреждения «Управление единого заказчика города Бронницы» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе.

«Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «КМ Групп» обоснованной», - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало администрации и учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.