РИАМО - 29 янв. Суд подтвердил законность всех оспариваемых постановлений Госадмтехнадзора Подмосковья за две недели 2018 года, сообщила в понедельник руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что по итогам двух недель состоялось 19 судебных заседаний, в ходе которых рассматривались материалы дел, составленных административно-техническими инспекторами по фактам нарушений норм и правил чистоты, порядка и благоустройства.

«Решениями суда все оспариваемые постановления оставлены в силе. Рассмотрение еще десяти материалов было перенесено на более позднее время», - сказала Витушева.

По ее словам, достигнутый результат – неплохое начало года, которое говорит о высоком уровне профессиональной подготовки большинства сотрудников ведомства.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое значение благоустройству региона, чтобы исполнять требование главы региона инспекторы должны в совершенстве знать все нормативно-правовые акты и работать в соответствии с ними», - заключила главный государственный административно-технический инспектор региона.