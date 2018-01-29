РИАМО - 29 янв. В Подмосковье подвели предварительные итоги «перезагрузки» библиотек, посещаемость десяти библиотек в рамках пилотного проекта увеличилась на 30%, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Подводя предварительные итоги реализации приоритетного проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья», можно констатировать увеличение посещаемости десяти пилотных библиотек на почти 30%. Также для улучшения качества обслуживания населения в 68 библиотеках был внедрен единый электронный читательский билет», - сказала Забралова.

Приоритетный проект разрабатывался с целью превращения библиотек в центры культуры и досуга для детей и взрослых, а также повышения их востребованности для жителей.

«Были реализованы два основных направления – модернизация пространства с использованием лучших дизайн-проектов победителей Всероссийского архитектурного конкурса на разработку фирменного стиля подмосковных библиотек и внедрение новых библиотечных проектов для привлечения посетителей», - отметила первый зампред.

Для наполнения библиотек новым содержанием на базе десяти пилотных библиотек реализованы 30 новых проектов, которые позволили сделать библиотеки местом для интеллектуального и творческого досуга жителей. В их числе можно назвать «Город читает…» (Дзержинский), «Клин Travel» (Клин), «Аргументы и факты» (Видное), «Верните в моду библиотеку» (Электросталь).

Лучшие практики по итогам реализации приоритетного проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» будут тиражированы на все муниципальные библиотеки региона.

«Задачи приоритетного проекта выполнены. «Перезагрузка» показала, что библиотеки могут быть современными центрами досуга населения и территорией свободного доступа к информации. В наших ближайших планах «перезагрузка» всех подмосковных библиотек», - подчеркнули в областном Минкультуры.