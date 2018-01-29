РИАМО - 29 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области провели в минувшие выходные в Сергиево-Посадском районе акцию «Тропинка к дому», в ходе которой одиноко проживающим пенсионерам и маломобильным гражданам помогают расчищать от снега подход к дому и выполняют некоторые просьбы по хозяйству, сообщила начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«В минувшие выходные в Сергиево-Посадском районе состоялась акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому», - сказала Витушева.

Она пояснила, что сотрудники отдела связались с Сергиево-Посадским подразделением Всероссийского общества инвалидов, где получили информацию о нуждающихся в помощи жителях района.

«Так, проживающая одна жительница поселка Бужаниново просила оказать помощь по креплению полки в ванной, бельевых веревок на балконе и ремонту люстры. По данному адресу и направились сотрудники отдела совместно с представителями общественного движения «Молодая гвардия «Единой России». Женщина сердечно поблагодарила волонтеров за такую нужную для нее помощь», - отметила Витушева.

По ее словам, «Тропинка к дому» - не единственная социальная акция в арсенале Госадмтехнадзора. В 2018 году, объявленном президентом РФ Годом волонтера, Госадмтехнадзор планирует оказывать помощь одиноким нуждающимся гражданам во всех муниципальных образованиях области.

«Считаю, что волонтерство должно прочно войти в систему нашего образования. Мы все хотим, чтобы наши дети, школьники были умными, хорошо сдавали ЕГЭ и другие экзамены. Но быть порядочным человеком, который занимает гражданскую позицию, мне кажется, еще более достойно», - добавила главный государственный административно-технический инспектор Московской области.