РИАМО - 29 янв. Подмосковных автомобилистов призвали быть особенно аккуратными и внимательными на дорогах и по возможности отказаться от личного транспорта из-за предстоящего снегопада, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Москве и Подмосковье ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует водителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем, а также по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте», — говорится в сообщении.

Пешеходов также призвали быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно используя световозвращающие элементы.

Как уточняется в сообщении, с учетом неблагоприятного прогноза погоды личный состав подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.

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