РИАМО - 29 янв. Московское областное УФАС рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского района Московской области при проведении электронного аукциона на закупку услуг клининга в помещении администрации в 2018 году, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе.

«Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и МКУ «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципального района Московской области» и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены иные нарушения норм закона о контрактной системе в части установления избыточных требований к товарам участников закупки. Учреждениям выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.