РИАМО - 29 янв. Подмосковье в 2017 году превысило показатели 2016 года по производству мяса скота и птицы почти на 13 тысяч тонн или на 4,4%, валовой объем производства составил свыше 300 тысяч тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Агропромышленный комплекс Подмосковья по валовому производству скота и птицы достиг в 2017 году значительных показателей. Нами получено 306,2 тысячи тонны мяса, в том числе в сельскохозяйственных организациях региона – 286,9 тысячи тонн. Это на 12,8 тысячи тонн больше 2016 года. Рост производства обусловлен вводом в Подмосковье новых объектов в свиноводстве и птицеводстве, а также расширением действующих предприятий», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, Московская область занимает по производству мяса седьмое место в Центральном федеральном округе и перешла с 16-го места на 15-е в Российской Федерации. Всего в Подмосковье действует более 200 сельхозпредприятий по производству мяса птицы, кроликов, овец, а также свинины и говядины. Это, в частности, «Элинар-Бройлер», Петелинская птицефабрика, ЗАО «Моссельпром», ЗАО «Тропарево», ООО «СПК «Машкино», ООО «СПФ Агро».

«К 2019 году производство мяса на убой по планам составит 365 тысяч тонн. Уровень обеспеченности населения Московской области мясом скота и птицы собственного производства при существующих объемах производства составляет 36%, а к 2019 году этот показатель составит 42%», - добавил Разин.