РИАМО - 29 янв. Общественники проверили жилой сектор района Котловка на юго-западе Москвы на соблюдение правил пожарной безопасности, в четырех домах обнаружили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Председатели общественных пунктов охраны порядка района Котловка провели очередной мониторинг по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом секторе. В ходе проверки были обнаружены нарушения по четырем адресам: Нагорный бульвар, дом 3 и дом 5, корпус 2; улица Нагорная, дом 17, корпус 2, и дом 25, корпус 2. <…> Обо всех фактах нарушений активисты ОПОП сообщили в управу района Котловка или в ГБУ «Жилищник района» для их устранения», - говорится в сообщении.

Большинство нарушений касалось захламленности приквартирных холлов в подъездах старыми вещами и мебелью, что может затруднить эвакуацию людей в случае пожара. В одном из подъездов был обнаружен запертый шкаф с пожарными принадлежностями: в случае возгорания свободный доступ к его содержимому будет исключен.

Всего в 2017 году активисты ОПОП Юго-Западного административного округа Москвы провели около 200 проверок соблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе. По итогам проверок в органы государственной власти направлено 90 информационных справок о фактах нарушений. В 63 случаях с жителями округа провели разъяснительные беседы, 85 нарушений устранили в ходе проверок.

Чаще всего выявляются такие нарушения, как складирование бытовых вещей в приквартирных холлах, а также складирование пустых картонных коробок, палет и тому подобного у запасных входов торговых предприятий, расположенных в жилых домах.