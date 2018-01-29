РИАМО - 29 янв. Главное следственное управление СК России по городу Москве завершило расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище столицы, в ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В зависимости от роли каждого из 17 фигурантов они обвиняются в организации массовых беспорядков, участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

В отношении участников массовых беспорядков на Хованском кладбище, которые были объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года три человека погибли на месте происшествия и более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи установили, что Юрий Чабуев, будучи начальником территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ города Москвы «Ритуал», и Александр Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища.

В ходе расследования уголовного дела один из участников массовых беспорядков Сергей Ульихин признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, Владимир Колесников признал вину частично.