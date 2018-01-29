РИАМО – 29 янв. Президент РФ Владимир Путин напомнил о том, что необходимо пресекать попытки отрицания Холокоста, сообщает в понедельник Газета.ru.

В Москве в понедельник проходят мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых присутствует глава государства.

«Сегодня межрелигиозное, межнациональное согласие — это основа нашей государственности. Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль. Мы тесно сотрудничаем в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания Холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победе над нацисткой Германией», — сказал Путин.

Президент добавил, что политики, религиозные и общественные деятели обязаны «не дать прорасти сорнякам националистической идеологии», таким как антисемитизм и русофобия.