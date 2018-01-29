РИАМО - 29 янв. В подмосковных Химках появится приют «Теплый прием» для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, церемония открытия состоится 30 января, сообщила РИАМО в понедельник PR-директор приюта Оксана Клименко.

«Торжественное открытие у нас запланировано на завтра, 30 января. Это частный приют, созданный силами неравнодушных людей, которые пожелали остаться неизвестными», - сказала Клименко.

Она добавила, что вместимость приюта составляет 70 человек, он полностью оснащен оборудованием для дезинфекции, дезинсекции и прочим. Люди, в зависимости от сложности ситуации, смогут находиться в «Теплом приеме» в течение трех месяцев.

«Программа (реабилитации бездомных – ред.) предполагает восстановление документов, решение проблем устройства и поиска работы, психологическую помощь, духовную поддержку, ну и, соответственно, питание и проживание», - отметила Клименко.

Центр создан во взаимодействии с синодальным отделом по церковной благотворительности Русской православной церкви и планирует сотрудничать с государственными социальными службами Подмосковья, центральной клинической больницей Химок, православной службой помощи «Милосердие» и другими организациями.