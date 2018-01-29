РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 янв. Система дегазации на полигоне ТБО в деревне Торбеево подмосковных Люберец заработает в 2019 году, сообщила в понедельник председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова.

В Люберцах прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию, на нем обсудили работу полигона ТБО в деревне Торбеево Люберец.

«Система дегазации на полигоне в Торбеево должна быть смонтирована в 2019 году, в том же году она начнет работу. Это существенно уменьшит запахи, которые сегодня есть в районе. Рекультивация полигона должна быть начата в 2021 году», – сказала Полякова.

Она добавила, что в 2017 году удалось посетить более 10 различных предприятий.

«Полигон в Торбееве в силу того, что там было не так много жалоб, мы оставили на 2018 год. Это один из самых более-менее благополучных полигонов. Сегодня мы ездили в Торбеево. Запах присутствует, причем сильный. Очень нас удивила близость жилых домов к полигону, отсутствие или несоблюдение санитарно-защитной зоны, с чем мы будем разбираться. Это был один из основных вопросов жителей», – уточнила Полякова.

Она подчеркнула, что в целом, работа на полигоне организована неплохо – хорошее административное здание, налажена линия сортировки, которая функционирует и сортирует 30% всего завозимого мусора. Полигон работает в плановом режиме согласно утвержденной мощности и тарифам.

«Жители сегодня смогли задать вопросы представителям власти, руководству самого полигона и министерству экологии Московской области и получить убедительные ответы и консультации по ряду вопросов», – отметила Полякова.

Она добавила, что комитет Мособлдумы возьмет на контроль те вопросы, которые были озвучены, и проследит, как они будут решены.