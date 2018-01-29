РИАМО - 29 янв. Депутат Госдумы Владимир Гутенев просит генерального прокурора РФ Юрия Чайку проанализировать приговор суда в отношении врача Елены Мисюриной, а также рассмотреть возможность обращения в суды апелляционной или кассационной инстанций, говорится в сообщении пресс-службы Союза машиностроителей России.

Суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии за смерть пациента. Летом 2013 года она проводила забор костного мозга мужчине со сложным диагнозом. Спустя несколько дней он скончался в другой клинике. По версии следствия, врач проткнула ему сосуд иглой. Сама Мисюрина свою вину отрицает, утверждая, что этого не могло произойти. Ее поддержали многие авторитетные медики.

«Депутат Госдумы Владимир Гутенев направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке письмо с просьбой дополнительно проанализировать приговор Черемушкинского районного суда Москва в отношении врача Елены Мисюриной, а также рассмотреть возможность обращения в суды апелляционной или кассационной инстанций», - отмечается в сообщении.

Союз машиностроителей России, который возглавляет Гутенев, длительное время осуществляет сотрудничество с ГКБ №52 Москвы в рамках проведения совместных акций по программе безвозмездного массового добровольного донорства крови. Мисюрина руководила гематологической службой в данной больнице и лично оказывала помощь в проведении донорских акций.

«Нам не безразлична судьба медицинских работников, которые оказывают помощь в решении социально значимых задач государства. Указанный приговор вызвал крайне неоднозначную и негативную реакцию медицинских работников, которые говорят о безосновательности и суровости наказания. По мнению экспертного сообщества, данный приговор может привести к массовому отказу медицинских работников от оказания медицинских услуг тяжелобольным пациентам по формальным основаниям», - добавил Гутенев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал к максимальной корректности и объективности при рассмотрении дела Мисюриной. Кроме того, в департаменте здравоохранения города Москвы сообщили, что ведомство настаивает на пересмотре дела гематолога.

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