РИАМО – 29 янв. Президент России Владимир Путин призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства», сообщает в понедельник Газета.ru.

Президент в ходе мероприятия, посвященного международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, рассказал об отношении к идее «мирового господства».

«Наша память – это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы», - сказал глава государства.

Путин также заявил, что Россия продолжит передавать правду о героях борьбы с нацизмом следующим поколениям.