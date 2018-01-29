РИАМО - 29 янв. Пассажиры Московско-Тверской пригородной пассажирской компании смогут пользоваться новыми видам абонементов «Ежедневно» и «По рабочим дням» на 15 дней с 1 февраля для проезда в скоростных пригородных поездах «Ласточка», говорится в сообщении пресс-службы МТ ППК.

«Расширение абонементной линейки является важным направлением работы Московско-Тверской ППК. Новые абонементы на 15 дней придутся по душе пассажирам, которые уходят в отпуск в первой или второй половине месяца, или просто не уверены в своих планах на месяц вперед», – сказал генеральный директор АО «МТ ППК» Олег Федотов.

Он добавил, что пассажиры смогут значительно сэкономить. Например, абонементный билет «Ежедневно» на 15 дней из Крюкова в Москву будет стоить 3,2 тысячи рублей – почти на 60% дешевле общей стоимости ежедневных поездок по разовым билетам «туда-обратно» за аналогичный период.

Сейчас пассажиры скоростных электропоездов «Ласточка» могут приобрести абонементные билеты «Ежедневно» на пять и 30 дней, «По рабочим дням» на 30 дней, «По выходным» на 30 дней и специальный абонемент «На определенные даты».