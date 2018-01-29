РИАМО - 29 янв. Специалисты обнаружили на складе в Подмосковье срезы кустовых хризантем из Колумбии, зараженные цветочным трипсом, цветы подлежат уничтожению, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский район - ред.), при досмотре срезов цветов хризантемы кустовой, происхождением Колумбия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, а именно - западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

«Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - подчеркивается в материале.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.