РИАМО – 29 янв. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили выставку, посвященную восстанию в лагере смерти Собибор в Польше, выставка проходит в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает в понедельник Газета.ru.

Выставка организована в память 75-летия единственного успешного восстания пленных в лагере за время Второй мировой войны. В ходе восстания из лагеря смогли сбежать около 300 человек. В музее представлены рукопись и личные вещи советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание, а также документы и видеоматериалы.

«Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили выставку «Собибор: Победившие смерть» в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Путин и Нетаньяху осмотрели экспозицию, составленную по описаниям евреев, выживших в нацистских лагерях», - отмечается в сообщении.

Премьер Израиля заявил, что «это история об удивительном героизме, однако очень трагичная».

Биньямин Нетаньяху находится в России с рабочим визитом.

Собибор – лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Здесь было убито порядка 250 тысяч евреев.