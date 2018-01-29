РИАМО - 29 янв. Карантин по бешенству животных сняли с улицы Октябрьская в подмосковном Наро-Фоминске, а также всего города Наро-Фоминск, следует из постановления губернатора Московской области от 29 января, которое имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области 17 ноября 2017 года № 508-ПГ, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Октябрьская города Наро-Фоминск Наро-Фоминского городского округа; город Наро-Фоминск Наро-Фоминского городского округа», - говорится в сообщении.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.