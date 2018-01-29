РИАМО - 29 янв. Зимний спортивный марафон «Здоровая семья - сильная России» стартует в подмосковной Истре 3 февраля, до конца зимы в разных муниципалитетах Подмосковья пройдет еще пять марафонов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Третьего февраля в Истре стартует зимний спортивный марафон «Здоровая семья - сильная России», который пройдет по всем уголкам Подмосковья. В марафоне примут участие более 100 человек», - отмечается в сообщении.

Необычную акцию проводит Главное управление ЗАГС Московской области при поддержке администрации городского округа Истра и ГБУ Московской области «ЗАГС-Сервис», с целью повышения авторитета семьи и укрепления семейных традиций.

«Старт марафона 3 февраля в 11:00 в Истре со спортивной зарядки. Итоговым аккордом станет флешмоб жителей Подмосковья, который покорит многие сердца. В феврале мы проведем пять марафонов в разных уголках Подмосковья», - сказала начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Марафон «Здоровая семья - сильная Россия» пройдет в Истре по адресу: улица 9-й Гвардейской дивизии, дом 36.