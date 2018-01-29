РИАМО - 29 янв. Компанию Delfin Logistic, работающую в Пушкинском районе Подмосковья, оштрафовали за сброс неочищенных сточных вод в реку, инспекторы эконадзора выдали предписание о ликвидации нарушения природоохранного законодательства, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Жители городского поселения Софрино Пушкинского района обратились в Минэкологии с жалобой на то, что вблизи железнодорожной платформы «Софрино» сбрасываются неочищенные стоки, которые, предположительно, попадают в реку Махорку. Инспекторы эконадзора совместно с представителями администрации Пушкинского района осмотрели место нарушения и обнаружили частично засыпанный щебнем коллектор со следами сброса сточных вод с площадки предприятия Delfin Logistic, которое оказывает логистические услуги в сфере железнодорожных перевозок.

«Объекты железнодорожной инфраструктуры подлежат федеральному надзору, и Минэкологии направило материалы проверки в департамент Росприроднадзора по ЦФО, который наложил штрафы на предприятие и его должностных лиц, а также выдал предписание ликвидировать нарушение природоохранного законодательства. Исполнение предписания находится на контроле департамента», - отмечается в сообщении.