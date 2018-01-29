РИАМО - 29 янв. Синоптики прогнозируют, что 30 января в Москве и Подмосковье атмосферное давление упадет до аномально низких значений, также в регионе температура повысится до плюс 2 градусов, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«Приближение центральной части циклона вызовет интенсивное падение атмосферного давления. По нашим расчетам, к вечеру вторника барометры покажут 729 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы», — говорится в сообщении.

Кроме того, 30 января ожидаются облачная погода, усиление ветра, мокрый снег. В Москве будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье — от минус 2 – до плюс 2 градусов. Местами возможна гололедица.

Ранее на сайте Росгидромета сообщалось, что в столичном регионе 30 января может выпасть 7 миллиметров осадков, что составляет почти 17% от месячной нормы.