РИАМО – 29 янв. Хищных птиц, которые «служат» в орнитологической службе Московского Кремля и охраняют территорию от ворон и голубей, можно использовать и для борьбы с беспилотниками, передает РИА Новости.

В орнитологической службе Кремля в настоящее время содержатся несколько ястребов и филин.

«В Европе уже есть такой опыт использования. Но нужно понимать, что самка ястреба весит порядка 1,2-1,4 килограмма. Вес не очень большой, поэтому ей сложно будет перехватывать даже малые беспилотники. Такая задача пока не стоит, но теоретически это возможно. Но для этого все-таки лучше использовать не ястребов, а соколов», - сообщил источник в силовых структурах столицы.