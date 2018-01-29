РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 янв. Ярмарку «Зимние каникулы», которая проходила в подмосковном Подольске в течение недели, посетили более 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении Управления потребительского рынка администрации городского округа.

«Ярмарка «Зимние каникулы» проходила в городском округе Подольск напротив Центрального рынка с 22 по 28 января 2018 года. На ней можно было приобрести: сувениры, текстиль для дома, одежду для детей и взрослых, а также был представлен широкий выбор продуктов питания. Всего ярмарку посетило более 2,5 тысяч жителей округа», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на ярмарке проходил праздничный концерт, лотерея и благотворительный обед.