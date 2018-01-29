РИАМО – 29 янв. Президент России Владимир Путин отметил, что наша страна на протяжении многих лет вносит большой вклад в развитие хоккея с мячом, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Президент приветствовал гостей и участников чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года, который открылся в Хабаровске.

«Отмечу, что на протяжении многих лет Россия вносит серьезный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом, расширение его географии. Мы по праву гордимся нашей национальной сборной, ее победами и триумфами», — говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, старт чемпионата - всегда значимое событие. Ведущие команды мира вновь встретились, чтобы продемонстрировать свое мастерство и желание показать хороший результат, побороться за звание сильнейших игроков, а также подарить зрителям удовольствие от просмотра хорошей игры.

Также Путин выразил уверенность, что Хабаровск сделает все необходимое, чтобы чемпионат прошел на самом высоком уровне.

Российская сборная по хоккею с мячом выступает в группе А. В понедельник она сразится со сборной из Норвегии.