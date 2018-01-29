РИАМО - 29 янв. В столичном аэропорту «Домодедово» была задержана женщина, которая пыталась провезти партию лекарственных средств, запрещенных к обороту на территории России, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

«При проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Мюнхен – Москва, сотрудники таможни остановили гражданку РФ 1974 года рождения. При проведении досмотра багажа пассажира были обнаружены лекарственные препараты Tramal long, Leponex Clozapin и Alprazolam общим количеством 250 таблеток», - говорится в сообщении.

В своем объяснении пассажирка заявила, что проходила лечение в одной из клиник Германии, где познакомилась с женщиной и, по ее просьбе, привезла в Россию лекарственные препараты.

Данные препараты включены в перечень сильнодействующих средств, перемещение которых через таможенную границу ограничено.

«Таким образом, в действиях гражданки России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ», - отмечается в материале.