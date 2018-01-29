РИАМО - 29 янв. Дополнительные санитарные мероприятия проводят в школе-интернате №1 в подмосковной Электростали после массовой госпитализации учеников, все воспитанники временно переведены на дистанционное обучение, сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В Электростали 25 января были госпитализированы дети из школы-интерната №1. Всего в учреждении обучаются 136 воспитанников. 23 и 24 января школу посещали 106 учащихся. Медперсонал осмотрел 93 человека и выявил 16 больных, 13 из которых были госпитализированы в инфекционное отделение Электростальской центральной городской больницы.

«По состоянию на 09:00 понедельника все дети выписаны из больницы. Учащиеся школы-интерната пока находятся дома, для них организовано дистанционное обучение. В учреждении проводятся дополнительные санитарные мероприятия. 31 января - 1 февраля планируется провести заключительную дезинфекцию помещений школы Центром дезинфекции и повторный лабораторный контроль», - сказала Мишонова.

Она добавила, что у работников и учащихся школы взяли биоматериал. Предварительный диагноз – вирусная инфекция.

Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области сообщалось, что деятельность МБОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1» и ООО «Комбинат детского питания» могут приостановить после массовой госпитализации детей.