РИАМО - 29 янв. Сильный снег, метель и снежные заносы ожидаются 30 января в Московской области, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 января 2018 года по Московской области ожидается снег, местами сильный, метель, местами снежные заносы. Ветер южный, юго-восточный 5-10, местами порывы 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Московской области советует водителям воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте; машину по возможности рекомендуют поставить в гараж, при его отсутствии - парковать вдали от деревьев.

Кроме того, жителей Подмосковья предупреждают о возможном нарушении энергоснабжения.

Пешеходам напомнили о важности обходить на улице шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также рекомендовали избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).