РИАМО - 29 янв. В Москве и Подмосковье 30 января может выпасть 7 миллиметров осадков, что составляет почти 17% от месячной нормы, сообщается на сайте Росгидромета.

«Вторник, 30 января. Ночью — минус 5 градусов, облачно, временами снег. Атмосферное давление — 737 миллиметров ртутного столба, количество осадков — 1 миллиметр. Днем — плюс 1 градус, облачно, временами осадки. Атмосферное давление — 737 миллиметров ртутного столба. Количество осадков — 6 миллиметров», — говорится в сообщении.

Месячная норма осадков января составляет 42 миллиметра.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщал, что в ночь на понедельник в Москве и Подмосковье выпало до пяти миллиметров осадков, что составляет более 10% от месячной нормы.