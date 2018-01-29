РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 янв. Из-за многочисленных жалоб жителей управляющую компанию «Домоуправ» в ЖК «Малое Павлино» в Люберцах могут сменить на другую, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Масса жалоб по работе управляющей компании «Домоуправ» в ЖК «Малое Павлино». Необходимо разобраться с работой этой компании, если она не справляется, то вместе с ГЖИ следует отстранить от управления этими домами», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что управление домами – это бизнес.

«Их никто не заставлял приходить сюда. А если пришли, то пусть работают. Если не выполняют свои обязательства, найдем других. В ЖК есть инициативная группа жителей, администрации городского округа с ними необходимо отработать поручения, протоколы, дорожную карту по вопросу, как там навести порядок», – пояснил Ружицкий.