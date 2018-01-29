РИАМО - 29 янв. Почти 300 пар в Москве подали заявления на регистрацию брака в День всех влюбленных, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного управления ЗАГС.

«Сейчас заявления на регистрацию брака 14 февраля подали уже 296 пар», - сказал собеседник агентства.

В прошлом году в столице заявления на регистрацию брака в День всех влюбленных подали около 350 пар.

Ранее представители компаний по продаже цветов сообщили, что жители столичного региона предпочитают заказывать для любимых на День святого Валентина букеты из роз и лютиков.