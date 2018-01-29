РИАМО - 29 янв. Новый дошкольный корпус школы №1542 открылся в районе Солнцево на западе Москвы, детсад рассчитан на 300 воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый дошкольный корпус школы №1542 (улица Авиаторов, дом 7, корпус 3) в Солнцеве», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в 2017 году сеть образовательных учреждений столицы пополнилась 28 новыми зданиями школ и детских садов. В новый детсад в Солнцеве пошли дети москвичей из расположенных поблизости новостроек.

«Это хороший пример комплексного освоения территорий, когда социальная инфраструктура строится одновременно с возведением жилья», – сказал Собянин.

Строительство дошкольного корпуса на улице Авиаторов началось в апреле 2016 года и завершилось в ноябре 2017 года. Новый корпус расположен недалеко от основного здания школы №1542 и вошел в состав этого образовательного комплекса. Трехэтажное здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту и рассчитано на 300 воспитанников.

В новом дошкольном корпусе создали 12 групповых ячеек – отдельных блоков, в каждом из которых имеется раздевалка, игровая, спальня с возможностью объединения за счет трансформируемой перегородки, туалет и буфетная. Также в учреждении есть универсальный зал для музыкального творчества, универсальный спортзал, зал для кружковой работы, кабинеты педагога-психолога и логопеда, пищеблок и медицинский блок.

В помещениях установлено мультимедийное оборудование, интерактивные столы, трансформируемые кровати и другое необходимое оборудование. Здание приспособлено для комфортного доступа маломобильных граждан. Прилегающая территория благоустроена, в том числе созданы 12 групповых и две физкультурные площадки, разбиты газоны, установлены малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.

Прием воспитанников в новом образовательном учреждении осуществляется с 5 декабря 2017 года. В настоящее время в новом дошкольном корпусе зачислено 250 детей. Добор воспитанников будет осуществляться по мере заселения расположенных вблизи новостроек. В здании работает 41 сотрудник, из них 22 воспитателя.

Школа №1542 – крупный образовательный комплекс в Солнцеве. Школа была основана в 1987 году. Сейчас в ее состав входят четыре школьных здания и восемь зданий для дошкольников, включая новый корпус. Всего в школе обучаются 4820 детей и работают 557 сотрудников.