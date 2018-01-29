РИАМО - 29 янв. Здание полиции в городе Московский в новой Москве введут в эксплуатацию в ближайшее время, разрешение на ввод уже получено, в настоящее время готовят документацию для передачи объекта полиции, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территории столицы.

«Здание полиции в новой Москве в городе Московский достроено, получено разрешение на его ввод в эксплуатацию. Новое здание полиции отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к административно-общественным сооружениям. Сейчас идет процесс оформления документации для официальной передачи объекта полиции» - сообщил руководитель департамент развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, объект строился за счет средств инвестора, объем инвестиций составил 261 миллион рублей. Застройщик – ООО «Совхоз Московский+». Построено здание за счет средств инвестора с целью обеспечения правопорядка и общественной безопасности жителей города Московский.

Трехэтажное административное здание имеет три наземных этажа и один подземный. Здание полиции рассчитано на штатную численность сотрудников в максимальную смену 61 человек.

Площадь участка составила 0,56 гектара. Пространственная организация территории выполнена с учетом функционального назначения объекта. Композиционным центром является административное здание отдела МВД. Кроме административного здания, на территории располагаются: площадка для занятий спортом, беседка для курения, площадки для стоянки служебных легковых автомобилей на 15 и 5 машино-мест, три машино-места для осмотра автомобилей, хозяйственная площадка с мусоросборным контейнером.

На территорию участка будет два въезда: с западной и восточной стороны. Основной въезд на участок расположен с запада. В целях безопасности перед шлагбаумом основного въезда установлен подземный блокиратор «Антитеррор». При въезде на объект расположен КПП и гостевая стоянка для автомобилей на семь машино-мест, в том числе одно место для инвалидов. Территория огорожена бетонным забором высотой три метра с защитой от подкопа в виде металлической решетки с заглублением в полметра. На участке предусмотрен сквозной проезд для пожарной техники шириной шесть метров.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, присоединенные территории развиваются комплексно. Строится не только жилье, но и объекты для создания рабочих мест, а также социальные объекты», - отметил Жидкин.