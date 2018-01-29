РИАМО – 29 янв. Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении в Турции комаров-переносчиков лихорадки Зика, сообщает в понедельник Газета.ru.

«По данным министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом, после посещения Кубы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, турецкие власти принимают меры по предотвращению распространения комаров, переносящих вирус.

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