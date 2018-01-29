РИАМО - 29 янв. Мошенники обманули пожилую женщину в Москве, получив у нее 400 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В 04:00 поступило заявление от пенсионерки, в котором она пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции, пояснил, что ее сын попал в аварию, за «решение проблем» попросили 1 миллион рублей.

«Она сказала, что у нее таких денег нет, есть 400 тысяч рублей. Через полчаса около подъезда дома потерпевшей ее ждал мужчина по имени А, которому она отдала 400 тысяч рублей, после чего тот скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проводится проверка.