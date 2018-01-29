РИАМО - 29 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в понедельник задержали и отменили порядка 25 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержано три рейса. В «Домодедове» задерживаются шесть рейсов, еще пять отменили. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются 10 рейсов.

Информации об отмененных и задержанных рейсах в подмосковном аэропорту «Жуковский» не поступало.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и снег, температура воздуха опустится до минус 5 градусов.