РИАМО - 29 янв. Работы по реконструкции подстанции 110 кВ «Взлетная» завершили в городском округе Домодедово, благодаря чему повысилось качество электроснабжения ряда населенных пунктов на юго-востоке Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Подстанция обслуживается ПАО «МОЭСК».

«Благодаря модернизации энергообъекта повысилось качество электроснабжения ряда населенных пунктов городского округа Домодедово и Раменского района, в том числе 30 социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения – в том числе детского сада, школы-интерната, больницы, объектов водо- и теплоснабжения», - говорится в сообщении.

В ходе реконструкции питающая мощность подстанции увеличена в полтора раза за счет замены обоих трансформаторов 25 МВА на более мощные 40 МВА. Установлены новые элементы релейной защиты и другое оборудование, которое повысит надежность, эффективность и экологичность работы данного энергообъекта.

Наиболее крупным объектом, электроснабжение которого обеспечивает ПС «Взлетная», является аэропорт «Домодедово».

Кроме того, благодаря реконструкции ПС «Взлетная» появилась возможность для технологического присоединения новых потребителей.

«Правительство Московской области уделяет значительное внимание развитию электросетевого комплекса региона. Так, в 2017 году введено в эксплуатацию порядка 550 МВА новой трансформаторной мощности, построено и реконструировано около 3,8 тысячи километров линий электропередачи. Благодаря этому улучшилось качество электроснабжения существующих потребителей, а также появилась возможность технологического присоединения новых объектов», - сказал Пестов.

Он подчеркнул, что наличие энергомощности для присоединения новых потребителей является одним из важных факторов, определяющих степень инвестиционной привлекательности Московской области.