РИАМО - 29 янв. Зимняя школа по направлениям «Физика» и «Математика» открылась для участников олимпиады «Я - профессионал» на базе Московского физико-технического института в подмосковном Долгопрудном, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Физико-математическая школа «Абсолютное будущее» – один из 11 образовательных форумов, которые проходят в рамках олимпиады «Я – профессионал» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Сочи и Томске. Принять участие в работе пятидневной зимней школы смогут более 100 финалистов олимпиады, успешно прошедшие конкурс мотивационных писем.

«Мы очень готовились к этому событию, это наш дебют. Мы очень рады видеть вас в стенах физтеха, показать все, что у нас есть, и все, что вы захотите. На физтехе нет никаких тайн. Творчество не должно иметь границ. Вы должны иметь возможность общаться, мы так же общаемся со всеми вузами. Ведь основа быстрейшего движения вперед в этой креативной научной технологической сфере - это открытость, обмен информацией и взаимные дискуссии», - сказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Он отметил, что зимняя школа у студентов продлится недолго, но будет насыщенной.

«Мы пригласили лучших сотрудников физтеха, не только которые здесь работают, а и из разных лучших исследовательских центров и академии наук. Помимо обучения, креативным ребятам нужно видеть ведущих ученых, видеть лидера, его подходы, как он видит проблемы, им нужно сейчас эти компетенции в себя впитывать», - заключил Кудрявцев.

Организаторами олимпиады «Я – профессионал» являются Российский союз промышленников и предпринимателей, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и ведущие университеты страны.

Заключительный этап олимпиады пройдет 27-30 января 2018 года на площадках вузов в 40 городах страны. Победители получат право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в национальную базу данных «Молодые профессионалы» и попадут на стажировки в ведущие российские компании.