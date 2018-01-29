РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 янв. Самая крупная управляющая компания Люберец АО «ЛГЖТ» начала ремонт подъездов, запланированных на 2018 год по губернаторской программе, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году в Люберцах запланировано отремонтировать 1 325 подъездов. Сейчас активно идут встречи с жителями, на которых происходит согласование объемов работ. Управляющая компания «ЛГЖТ» уже провела собрание собственников в 15 многоквартирных домах и приступила к работе», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что по программе «Доступная среда» находится в стадии формирования и актуализации перечень подъездов, в которых необходимо провести работы в 2018 году. До 15 февраля список будет готов. Данные работы начнутся 1 марта.

«Что касается капитального ремонта, то всего на 2017-2018 годы мы сделаем 183 МКД, 102 по плану мы завершили в 2017 году, в 2018 году закончим 81», – отметил Ружицкий.

По его словам, работы, запланированные на 2017 год, АО «ЛГЖТ» выполнило в полном объеме. Компания «ТВИН», которая является субподрядчиком «ЛГЖТ», 15 января возобновила работы на объектах в соответствии с предоставленным графиком. Ведутся работы по ремонту жесткой кровли в шести МКД, они завершатся до 10 марта.

«Девятнадцатого января Фондом капитального ремонта проведен аукцион по отбору подрядных организаций для строительно-монтажных работ на 2018-2019 годы, победителем стала АО «ЛГЖТ»», – добавил Ружицкий.