РИАМО - 29 янв. Большая спортивная арена «Лужники» получила сертификат по стандарту BREEAM Bespoke - исторически первому и наиболее популярному в Европе методу экологической оценки зданий, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Стадион «Лужники» - основная арена чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом году. Большая спортивная арена примет семь матчей мундиаля, в том числе матч открытия, один из полуфиналов и финал. Масштабная реконструкция стадиона «Лужники» была завершена весной 2017 года. В ходе работ арена была фактически разобрана и построена заново, при этом был сохранен узнаваемый исторический фасад 1956 года.

«Сегодня в общемировой практике «зеленые» стандарты строительства крайне важны. Международные эксперты подтвердили, что «Лужники» - это современный объект с высоким уровнем экологичности и ресурсосбережения. Для того, чтобы получить стандарт BREEAM, необходимо было соблюсти ряд крайне строгих требований, которые предъявляются на всех этапах реализации проекта. На сегодняшний день в мире сертифицировано всего порядка 200 тысяч зданий», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Получение сертификата BREEAM означает, что здание вошло в список мировых объектов-лидеров по ряду показателей: энергоэффективности, качеству инженерных систем, качеству проектирования и строительства. Здания, получившие такой сертификат, экономно расходуют природные ресурсы в процессе эксплуатации, не вредят окружающей среде и комфортны, для находящихся в них людей, пояснил Хуснуллин.

«Получение BREEAM стадионом было осложнено тем, что первоначальное здание не предполагало применение соответствующих технологий – все они были внедрены уже в период реконструкции. «Лужники» получили этот сертификат благодаря обеспечению отличной транспортной доступности, сохранению значительного количества зеленых насаждений и созданию новых, установке современных инженерных систем и высокой степени их автоматизации, а также инфраструктуре для раздельного сбора отходов», - отметил заместитель мэра.

«Лужники» - единственный на сегодняшний день в России стадион чемпионата мира-2018 года, обладающий финальным сертификатом стандарта. Ряд стадионов-участников ЧМ обладают сертификатами BREEAM на проектную стадию, некоторые из стадионов сертифицированы по альтернативному стандарту «РУСО.Футбольные стадионы». Отдельные стадионы были оценены по стандарту BREEAM In-Use на стадии уже функционирующего здания.