РИАМО – 29 янв. В России разрабатывается законопроект, согласно которому владельцев оружия могут обязать носить опознавательные знаки, сообщается на сайте «Парламентской газеты».

«Владельцев оружия могут обязать носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме», - сообщил автор инициативы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

По его словам, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического. В России их насчитывается до 8 миллионов человек.

Правила ношения оружия для сотрудников силовых ведомств и полицейских очень жестко регламентированы. Для них опознавательным знаком служат форма и личные жетоны. Это дает окружающим понять, что правоохранители вооружены.

«Ну а сотрудники охранных структур и гражданские лица, которых в России сотни тысяч, ходят с оружием и вправе вообще никак не обозначать этот факт», — сказал Нилов.

В соответствии с законопроектом, человек с пистолетом или ружьем должен быть обозначен так же, как полицейский. Это может быть значок или яркий жилет наподобие того, что надевают на охоте. Если гражданин не выполнит предписание и не наденет опознавательный знак, это повлечет наказание. А если он применит оружие при отсутствии специального жилета или жетона, это будет отягчающим обстоятельством, даже если гражданин оборонялся.

«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — заявил парламентарий.

Например, человек с оружием ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения. Он не должен брать оружие в общественные места, увеселительные заведения, или в транспорт, пояснил депутат.

Пока запрет на ношение оружия действует только в самолетах — на время полета его нужно сдавать.