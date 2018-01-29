РИАМО - 29 янв. Дополнительный список средств технической реабилитации (ТСР) для инвалидов в Подмосковье планируют расширить, пишет в понедельник «Российская газета».

Обеспечивает инвалидов костылями, колясками, протезами и прочими изделиями для полноценной жизни Фонд социального страхования РФ. Но регионам не возбраняется формировать свой список ТСР. В Подмосковье он начал действовать с этого года. В него вошли, например, медицинские кровати, прикроватные тумбочки, ступеньки, подъемники и сиденья для ванны.

«Некоторых средств реабилитации, необходимых инвалидам, в федеральном перечне нет. К тому же нередко ТСР доходят до граждан с задержкой в несколько месяцев», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Как отметил управляющий областным отделением ФСС Дмитрий Рябов, нуждающихся в средствах реабилитации в Подмосковье ежегодно становится примерно на 25% больше, это происходит из-за миграции.

Самостоятельно приобретают коляски, протезы и слуховые аппараты жители области не так уж и редко. Во-первых, это экономит время. Во-вторых, можно выбрать ту же коляску исходя из собственных особенностей. Но ФСС стал более тщательно формировать условия торгов, поэтому жалоб у инвалидов стало меньше.