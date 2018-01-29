РИАМО - 29 янв. После прошедшего снегопада в подмосковных Люберцах, Павловском Посаде, Егорьевске, Солнечногорске и Чехове затруднено движение автобусов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Мострансавто».

«Из-за транспортных заторов по причине снега движение затруднено в Люберцах, Павловском Посаде, Егорьевске, Солнечногорске и Чехове», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к работе на маршрутах привлечено 5% резервных автобусов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщил, что минувшей ночью в Москве и Подмосковье выпало до пяти миллиметров осадков, что составляет более 10% от месячной нормы.