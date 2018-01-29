РИАМО - 29 янв. Столкновение шести автомобилей произошло на юго-востоке солицы, происшествие обошлось без пострадавших, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Около 10:00 поступила информация о столкновении 6 единиц автотранспорта на Люблинской улице. ДТП без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что столкнулись семь автомобилей на пересечении улицы Люблинская и Волгоградского проспекта. Имеются пострадавшие и заблокированные в салонах. На месте происшествия наблюдается разлив топлива.