РИАМО - 29 янв. Инспекторский состав территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области проведет осмотр территорий муниципалитетов для проверки качества уборки коммунальными службами последствий прошедшего снегопада, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Московской области выпадет от 2 до 5 миллиметров осадков. Температура составит от минус 5 до нуля градусов.

«Надзорные мероприятия будут проводиться во всех муниципалитетах области. Для того, чтобы обеспечить наиболее массовый охват населенных пунктов региона, инспекторы будут работать в усиленном режиме: для проверки качества уборки выпавшего снега и образовавшихся наледей, будут привлечены 80% инспекторского состава территориальных подразделений ведомства, то есть почти 250 сотрудников», - сказала Витушева.

Она пояснила, что особое внимание инспекторы будут обращать на уборку от снега автодорог, особенно крутых спусков, поворотов и подъемов, мостов, эстакад, тоннелей, остановок общественного пассажирского транспорта. В соответствии с требованием областного законодательства, эти участки должны чиститься от снега в первую очередь.

Кроме того, будет проверена уборка снега с территории социально значимых объектов: больниц, детских садов, школ, дворовых территорий.

«Мы проследим, чтобы ответственные службы не только организовали зимнюю уборку, но и провели ее в установленные областным законодательством сроки», - подчеркнула Витушева.